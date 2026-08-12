Mercato OM : Marseille toujours dans le coup pour Michele Di Gregorio…

L’Olympique de Marseille continue d’explorer plusieurs pistes pour remplacer Geronimo Rulli, parti à Manchester City. Selon La Gazzetta dello Sport, l’OM s’est renseigné sur Michele Di Gregorio, dont la situation à la Juventus pourrait évoluer. Un possible prêt est évoqué, avec Valence également intéressé par le gardien italien.

L’OM se positionne pour Di Gregorio

Le poste de gardien reste un dossier prioritaire pour l’Olympique de Marseille. Après le départ de Geronimo Rulli, les dirigeants olympiens étudient plusieurs profils.

Selon La Gazzetta dello Sport, Michele Di Gregorio fait partie des options envisagées. L’OM aurait effectué une approche pour connaître les conditions d’un éventuel prêt du gardien de la Juventus.

Le club marseillais n’est toutefois pas seul sur ce dossier. Valence aurait également pris contact pour le portier italien.

L’avenir de Di Gregorio dépend de la Juventus

La situation de Michele Di Gregorio est liée aux choix de la Juventus pour son poste de gardien. Selon le quotidien italien, si Mattia Perin reste à Turin comme doublure, Di Gregorio devra envisager une solution de repli.

La Juventus travaille actuellement sur plusieurs options pour renforcer ce secteur. L’évolution de cette situation pourrait donc conditionner l’avenir de Di Gregorio.

Pour l’OM, le scénario envisagé serait celui d’un prêt. À ce stade, aucune information ne fait état d’un accord entre les clubs.

Une piste toujours ouverte à Marseille

Michele Di Gregorio constitue donc une option supplémentaire pour l’OM, qui doit rapidement avancer dans sa recherche d’un nouveau gardien.

Le dossier reste néanmoins dépendant du mercato de la Juventus. Pour l’heure, Marseille s’est positionné et Valence est également sur les rangs. La piste du gardien italien reste donc à suivre dans les prochains jours.