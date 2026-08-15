Mercato OM : Marseille très intéressé par défenseur de Chelsea

L’Olympique de Marseille continue d’explorer le marché des défenseurs centraux. Selon Matteo Moretto, l’OM est très intéressé par Tosin Adarabioyo, défenseur de 28 ans actuellement à Chelsea.

L’OM suit de près Adarabioyo

Le chantier défensif reste ouvert à Marseille et un nouveau nom apparaît dans les discussions.

D’après les informations de Matteo Moretto, l’OM est très intéressé par Tosin Adarabioyo, défenseur central de Chelsea âgé de 28 ans.

Le joueur est actuellement considéré par Xabi Alonso, qui compte sur lui. La situation n’est toutefois pas totalement figée puisque, toujours selon la même source, tout pourrait encore évoluer dans les deux prochaines semaines.

À ce stade, aucune offre officielle de l’OM ni aucun accord avec Chelsea n’est annoncé.

El Marsella ha mostrado un interés fuerte por Tosin Adarabioyo: de momento no hay nada en proceso. Alonso cuenta con él en la plantilla, es uno de los jugadores más veteranos de un equipo muy joven, y el jugador está contento y asentado en Chelsea. Pero todo podría pasar en… — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 15, 2026

Une piste encore ouverte malgré la position de Chelsea

Le profil de Tosin Adarabioyo correspond à un secteur dans lequel Marseille continue de chercher des solutions, alors que l’effectif peut encore évoluer avant la fermeture du mercato.

La difficulté du dossier tient notamment au fait que Xabi Alonso souhaite actuellement conserver le défenseur dans son groupe.

Mais la fenêtre des transferts reste ouverte et la situation pourrait changer rapidement en fonction des mouvements à Chelsea.

Pour l’Olympique de Marseille, il s’agit donc d’une piste à surveiller de près. L’intérêt est réel selon Matteo Moretto, mais le dossier reste encore loin d’être finalisé.