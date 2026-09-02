Mercato OM : Marseille, une anomalie en Europe, un autre club fait zéro recrue !

L’Olympique de Marseille a bouclé un mercato estival particulièrement atypique. Selon L’Équipe, l’OM est, avec l’Athletic Club, le seul club des cinq grands championnats européens à n’avoir recruté aucun joueur cet été. Une comparaison toutefois particulière, puisque Bilbao fonctionne avec une politique de recrutement très spécifique basée sur le vivier basque.

L’OM seul cas en Ligue 1

Bloqué par ses contraintes financières, Marseille n’a enregistré aucune arrivée, que ce soit sous la forme d’un transfert, d’un prêt ou d’une option d’achat levée.

Selon L’Équipe, aucune autre équipe de Ligue 1 ne se retrouve dans cette situation.

À l’échelle du Big 5 européen, seul l’Athletic Club présente le même bilan. Mais la comparaison a ses limites : le club de Bilbao recrute traditionnellement très peu en raison de sa politique sportive, basée sur des joueurs basques, d’ascendance basque ou formés localement.

Beaucoup de départs, aucune arrivée

L’OM a pourtant connu de nombreux mouvements dans le sens des départs. Mason Greenwood, Facundo Medina, Quinten Timber, Geronimo Rulli, Pierre-Emerick Aubameyang, Leonardo Balerdi, Bilal Nadir et Hamed Traoré ont notamment quitté Marseille cet été.

Malgré ces sorties, le club n’a pas réussi à retrouver suffisamment de marge financière pour renforcer l’effectif de Bruno Genesio.

Un bilan qui fait donc de l’OM une véritable anomalie sur le marché européen cet été : beaucoup de départs, mais pas une seule recrue.