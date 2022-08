Mercato OM : Masterclass de Saliba… pour Arsenal !

William Saliba a été excellent la saison dernière avec l’Olympique de Marseille. Seul souci, il n’était que prêté par Arsenal au club olympien. Si beaucoup de supporters espèrent toujours le voir revenir, cette possibilité s’amenuise au fil des jours…

En effet Mikel Arteta, l’entraîneur d’Arsenal, semble vraiment compter sur le néo-international français cette saison. Ainsi hier soir pour l’ouverture de la Premier League, il n’a pas hésité à le titulariser. Et comme lors des derniers matchs amicaux, Saliba fut excellent ! Même plus que ça puisqu’il a été élu homme du match lors de la victoire des Gunners sur la pelouse de Crystal Palace.

🇫🇷William Saliba a été élu homme du match pour sa première rencontre en PL ! #CRYARS pic.twitter.com/A5HzoPbeDw — PLFrance_ 🇫🇷 (@PLFrance_) August 5, 2022

William Saliba, first ever game in the Premier League, at 21, away at Crystal Palace and he bossed it.

His stats are remarkable:

0 foul committed

67% duels won

6 clearances

7 recoveries

94% accurate passes

Man of the match. So impressive. — Julien Laurens (@LaurensJulien) August 5, 2022

C’est la première titularisation de Saliba en Premier League avec Arsenal, on dirait un gros mensonge quand on voit ce qu’il nous sort comme performance. — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) August 5, 2022

Our Man of the Match tonight? 🏆 100% take-ons completed

100% aerial duels won

94% pass accuracy

7 ball recoveries

6 clearances 🇫🇷 Debutant William Saliba 👏 pic.twitter.com/vT3MeWTPAD — Arsenal (@Arsenal) August 5, 2022

De quoi mettre définitivement fin aux espoirs de retour de Saliba sur la Canebière ?

Saliba, c’est le genre de joueur Ligue des Champions qu’il faut — Courmes

« Sur les recrues Ligue des Champions je pense que la réponse on l’a déjà, c’est Sampaoli qui est parti. Des joueurs Ligue des Champions a priori y en aura pas, ou alors ce sera des opportunités de marchés, comme Mbemba. Au début, on s’était dit, oui Saliba si on peut y croire même jusqu’à la fin, si jamais il joue pas à Arsenal, il voudra revenir. En fait, c’est le type de joueur Ligue des Champions qu’on pourra avoir, c’est le joueur qui va vouloir partir à la fin du mercato, parce qu’il sent qu’il va pas jouer, qu’il y a une coupe du monde dans quelques mois, il faut qu’il se montre. T’as le joueur libre qui a pas trouvé au dernier moment et c’est toi qui va le choper. Mais je vois pas l’OM mettre 20, 30 millions d’euros comme l’OM a mis sur Gerson l’année dernière, même s’il y a une vente en fait. Sauf si tu vends Gerson » Benjamin Courmes Source : Football Club de Marseille (25/07/2022)