Mercato OM : Matt O’Riley revient sur son passage à Marseille, « une expérience unique »

De retour en Angleterre après son prêt de six mois à l’OM, Matt O’Riley a livré un regard posé sur son aventure marseillaise. Dans un entretien accordé à BBC Radio Sussex, le milieu danois évoque une parenthèse marquante sur le plan mental. Une sortie médiatique qui éclaire son ressenti après son retour à Brighton.

Un retour contrasté en Premier League

Revenu à Brighton & Hove Albion, Matt O’Riley a rapidement retrouvé le rythme de la Premier League. Il a pris part à une rencontre face à Crystal Palace, avant de rester sur le banc contre Aston Villa. Non retenu pour le match de FA Cup face à Liverpool, le Danois n’a toutefois pas affiché la moindre frustration publique.

Dans ses déclarations, le joueur s’est surtout montré satisfait de retrouver son environnement anglais, sans laisser transparaître d’amertume concernant son temps de jeu ou son départ de l’Olympique de Marseille.

Une expérience marquante à Marseille

Interrogé par la BBC, Matt O’Riley a tenu un discours mesuré et positif sur son passage en Ligue 1. « C’était vraiment une expérience unique. Je suis très heureux de l’avoir vécue », a déclaré O’Riley à la BBC.

Le milieu danois a particulièrement insisté sur l’impact psychologique de son séjour à l’OM : « Cela m’a fait beaucoup de bien mentalement d’apprendre à jouer sous une telle pression, qui est incessante là-bas. Je pense être revenu plus mature et plus stable. »

Un témoignage qui illustre la spécificité du contexte marseillais, régulièrement soulignée par les joueurs passés par le club. Malgré une aventure relativement courte, Matt O’Riley décrit ainsi une progression personnelle notable, davantage axée sur la dimension mentale que strictement sportive.