Mercato OM : Maupay exfiltré à l’étranger ? La mise au point sur la rumeur Emerson…

La fin du mercato continue de s’animer autour de plusieurs joueurs de l’OM. Selon La Provence, Neal Maupay est courtisé par le PAOK Salonique et serait séduit par le challenge grec. En parallèle, le quotidien régional dément l’existence de contacts entre Marseille et São Paulo concernant Emerson Palmieri.

Maupay intéressé par le PAOK Salonique

Le dossier Neal Maupay pourrait encore évoluer dans les dernières heures du marché.

Selon La Provence, l’attaquant marseillais est courtisé par le PAOK Salonique et verrait d’un bon œil la possibilité de rejoindre le club grec.

Le principal obstacle serait toutefois financier. Le PAOK ne serait pas en mesure de prendre en charge l’intégralité du salaire de Maupay, ce qui complique forcément la faisabilité de l’opération.

À ce stade, La Provence évoque donc un intérêt concret et une ouverture du joueur, mais pas encore d’accord entre les différentes parties.

L’OM surpris par la rumeur Emerson

Autre dossier évoqué par le quotidien régional : celui d’Emerson Palmieri.

Alors qu’une rumeur faisait état d’un intérêt de São Paulo, l’OM aurait été surpris par cette information.

Toujours selon La Provence, le club brésilien n’aurait jamais contacté Marseille au sujet du latéral gauche.

À ce stade, cette piste ne serait donc pas active du côté olympien.

La fin de mercato reste ainsi incertaine pour plusieurs joueurs, mais ces deux dossiers se trouvent dans des situations très différentes : Maupay dispose d’une piste réelle en Grèce, tandis qu’aucun contact ne serait engagé pour Emerson avec São Paulo.