Mercato OM : Maupay se positionne sur son avenir

L’avenir de Neal Maupay s’annonce comme l’un des dossiers à suivre du côté de l’Olympique de Marseille cet été. Arrivé au terme de son prêt au FC Séville, l’attaquant français doit désormais revenir sur la Canebière, où son cas sera étudié par la nouvelle direction sportive menée par Grégory Lorenzi.

Une expérience mitigée en Espagne

Prêté cette saison au FC Séville, Neal Maupay a connu un passage contrasté en Liga. L’ancien attaquant de Brighton a disputé plusieurs rencontres sous le maillot andalou, inscrivant deux buts et délivrant une passe décisive en dix titularisations.

Désormais de retour dans le giron marseillais, le joueur de 29 ans se retrouve à un tournant de sa carrière alors que le mercato estival s’apprête à ouvrir ses portes.

L’Angleterre, un championnat qui lui manque

Interrogé par le média britannique FourFourTwo, Maupay n’a pas caché son attachement à l’Angleterre, où il a évolué pendant plusieurs saisons sous les couleurs de Brentford, Brighton et Everton.

« Un retour en Angleterre ? Je pense avoir tiré profit de mes expériences en France et à Séville, et c’est en Angleterre que je me sens au meilleur de moi. Ce pays et la culture anglaise me conviennent vraiment, alors qui sait ? Je serais plus qu’heureux d’y retourner », a confié l’attaquant.

Des propos qui laissent clairement entendre qu’un retour en Premier League ou en Championship pourrait être envisagé si une opportunité intéressante venait à se présenter.

L’OM toujours dans ses plans

Pour autant, Neal Maupay n’a pas fermé la porte à une poursuite de son aventure à Marseille. Bien au contraire, l’attaquant a tenu à rappeler son attachement au club olympien.

« Mais si je dois rester, l’OM est le plus grand club de France et quoi qu’il arrive, j’ai soif de nouvelles victoires », a-t-il affirmé.

Une déclaration qui témoigne de son respect pour le club marseillais et qui laisse la porte ouverte à plusieurs scénarios pour la saison prochaine.

Lorenzi face à un premier dossier important

Dans un contexte où l’OM doit à la fois réduire sa masse salariale et reconstruire son effectif, l’avenir de Neal Maupay figure parmi les nombreux dossiers qui attendent Grégory Lorenzi.

Entre un possible retour en Angleterre et une éventuelle place dans le projet marseillais version 2026-2027, la situation de l’attaquant français devrait rapidement s’éclaircir au cours des prochaines semaines.