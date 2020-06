Mercato OM : Mbaye Niang calme le jeu…

Alors que le transfert de Mbaye Niang à l’OM a été annoncé comme réglé par Canal+, cette piste semble s’éloigner. Le joueur a calmé le jeu via son compte instagram, précisant qu’il n’écartait pas l’opportunité de rester à Rennes…

L’attaquant qui est maintenant annoncé vers le Qatar n’a a priori pas encore pris de décision. Ce dernier a répondu à quelques questions via son compte instagram. Il précise qu’il n’exclut pas de rester à Rennes, qu’il n’a rien demandé concernant l’OM et surtout qu’il ne sait pas ou il jouera la saison prochaine et ne ferme pas la porte à un retour au Milan…

Serais-tu contre poursuivre l’aventure au Stade Rennais ? « Jamais dit ça, au contraire ! »

Penses-tu que tu t’es mal exprimé par rapport à ta situation Rennes / Marseille ? « J’y suis pour rien, j’ai rien demandé et toujours été clair! »

A cette heure, sais tu ou tu jouera la saison prochaine ? « Pas du tout… »