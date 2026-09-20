Mercato OM : McCourt a fermé le robinet, la cure d’austérité va durer…

L’OM serait entré dans une nouvelle phase de son projet. Selon le JDD, Frank McCourt aurait injecté encore 120 millions d’euros au premier semestre avant de décider de ne plus combler systématiquement les déficits du club. Stéphane Richard doit désormais trouver de nouvelles ressources alors qu’une période d’austérité pourrait durer « deux ou trois ans ».

McCourt aurait injecté 120 M€ avant de fermer le robinet

La situation financière de l’OM reste particulièrement tendue. Selon le JDD, le club a enregistré 105 millions d’euros de pertes sur l’exercice 2025 et doit désormais répondre aux contraintes imposées par l’UEFA et la DNCG.

Frank McCourt aurait encore apporté 120 M€ au premier semestre 2026, mais le propriétaire américain ne souhaiterait désormais plus remettre régulièrement de l’argent pour couvrir les pertes.

Le quotidien évoque ainsi une cure d’austérité susceptible de durer « deux ou trois ans ».

Adidas, Golfe Persique… l’OM cherche de nouvelles ressources

La priorité de Stéphane Richard est désormais d’augmenter les revenus commerciaux du club. Selon le JDD, Adidas devrait redevenir l’équipementier de l’OM, tandis que des opportunités seraient étudiées du côté du Golfe Persique. McCourt chercherait également des partenaires stratégiques capables de participer au financement du projet.

Le nom de Rodolphe Saadé, déjà partenaire majeur via CMA CGM, est également évoqué. Un rachat du club ne serait toutefois pas à l’ordre du jour.

Dans le même temps, les contraintes financières obligent Marseille à réduire fortement ses dépenses, notamment sa masse salariale.

Après plusieurs saisons durant lesquelles McCourt a régulièrement couvert les déficits, l’OM doit donc désormais réussir à financer davantage son propre fonctionnement. Un changement de modèle qui pourrait avoir des conséquences directes sur les prochains mercatos.