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MERCATO OM : McCourt met il en danger le club ? Lorenzi, 24h pour changer la donne !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Voici le replay du dernier DFM diffusé en live ce jeudi à 17h30 ! Avec nos journalistes Benjamin Courmes, Nicolas Filhol, notre consultant Jean Charles De Bono et notre invité l’agent de joueurs, Cyril Astier.

 

 

 

AU PROGRAMME — DÉBAT FOOT MARSEILLE

Décrassage : Monaco 2-0 OM

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L’OM obligé de vendre avant de recruter

Timber, Maupay, Højbjerg : quels départs possibles ?

Ndombélé : une opportunité de dernière minute ?

Comment fonctionne un mandat club ou joueur ?

Pourquoi faire appel à un groupe comme Unique Sports Group ? Les coulisses des dernières heures du mercato avec Cyril Astier, agent de joueurs Lorenzi sera-t-il jugé sur cette fin de mercato ?

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