MERCATO OM : McCourt met il en danger le club ? Lorenzi, 24h pour changer la donne !

Voici le replay du dernier DFM diffusé en live ce jeudi à 17h30 ! Avec nos journalistes Benjamin Courmes, Nicolas Filhol, notre consultant Jean Charles De Bono et notre invité l’agent de joueurs, Cyril Astier.

AU PROGRAMME — DÉBAT FOOT MARSEILLE

Décrassage : Monaco 2-0 OM

Analyse à froid

Les choix et déclarations de Bruno Génésio

Quel bilan après ce début de saison ?

🔥 GROS DÉBAT : McCourt met-il l’OM en danger ?

L’OM obligé de vendre avant de recruter

Timber, Maupay, Højbjerg : quels départs possibles ?

Ndombélé : une opportunité de dernière minute ?

Comment fonctionne un mandat club ou joueur ?

Pourquoi faire appel à un groupe comme Unique Sports Group ? Les coulisses des dernières heures du mercato avec Cyril Astier, agent de joueurs Lorenzi sera-t-il jugé sur cette fin de mercato ?

👶 Les jeunes, vraie solution ? Quel avenir pour Abdallah ? Quelle place pour Valero et les jeunes de l’OM ?