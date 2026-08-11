Mercato OM : McCourt n’a pas apprécié !

L’OM vient de subir un sérieux contretemps dans son mercato. Pierre-Emile Højbjerg a finalement refusé de rejoindre Newcastle, alors qu’un accord autour de 15 millions d’euros semblait proche. Une décision qui aurait fortement agacé Frank McCourt, alors que le propriétaire marseillais réclame des économies importantes au club.

Højbjerg refuse Newcastle

Le transfert de Pierre-Emile Højbjerg à Newcastle semblait pourtant quasiment bouclé. Les Magpies, qui cherchent à compenser les départs de Sandro Tonali et Bruno Guimarães, avaient fait du milieu danois une priorité.

Selon les informations de Foot Mercato, les deux clubs étaient proches d’un accord évalué à environ 15 millions d’euros. Pour l’OM, cette opération devait permettre de récupérer une belle indemnité tout en allégeant sa masse salariale.

Mais le joueur a finalement refusé la proposition anglaise, provoquant l’échec du transfert.

McCourt très agacé

Ce retournement de situation aurait fortement déplu à Frank McCourt. Le propriétaire américain insiste depuis plusieurs mois sur la nécessité pour l’OM de réduire ses dépenses.

Selon une source proche de l’actionnaire citée par Foot Mercato, « Frank McCourt ne cache pas son profond mécontentement face à certaines attitudes qui semblent ne pas comprendre la situation dans laquelle se trouve aujourd’hui le club ».

L’Américain aurait notamment rappelé l’importance de réaliser les économies nécessaires et de respecter les engagements financiers du club. Selon les informations rapportées, McCourt a injecté 120 millions d’euros en 2026 pour soutenir l’OM.

Une vente importante qui échappe à l’OM

Le refus de Højbjerg représente donc un double manque à gagner pour Marseille : le club ne récupérera pas les quelque 15 millions d’euros espérés et ne bénéficiera pas de l’économie liée au salaire du joueur.

L’entourage de Frank McCourt estime que l’avenir de l’OM doit désormais primer sur les intérêts individuels. « Pour Frank McCourt, chacun doit désormais prendre ses responsabilités et placer l’avenir de l’OM au-dessus de ses intérêts individuels », rapporte ainsi Foot Mercato.

Le message est clair : le dégraissage reste une priorité à Marseille.