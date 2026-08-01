Mercato OM : McCourt prends les choses en main !

Freiné dans son recrutement par une masse salariale encore trop importante, l’Olympique de Marseille veut accélérer son opération dégraissage. Selon L’Équipe, Frank McCourt a décidé de faire appel à Unique Sports Group pour accompagner le club dans ses ventes.



Une agence extérieure pour débloquer les départs

L’OM doit vendre avant de pouvoir avancer plus concrètement sur plusieurs dossiers dans le sens des arrivées. Le club marseillais cherche à récupérer des indemnités de transfert, mais aussi à se libérer de plusieurs salaires afin de retrouver des marges de manœuvre.

Selon les informations de L’Équipe, relayées par Le Phocéen, Frank McCourt a donc mandaté Unique Sports Group pour aider l’OM à accélérer les départs. Cette mission concerne exclusivement les opérations de vente de joueurs et n’a aucun lien avec une éventuelle cession du club.

L’objectif est d’activer de nouveaux réseaux auprès des clubs, des agents et des intermédiaires afin de faire émerger davantage de solutions pour les éléments susceptibles de quitter Marseille.

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Quel rôle pour Unique Sports Group ?

Unique Sports Group est une agence internationale spécialisée dans la représentation de joueurs et les opérations liées au marché des transferts. Son intervention doit permettre à l’OM d’élargir son réseau et de présenter certains joueurs à de nouveaux interlocuteurs.

L’agence pourrait également faciliter les discussions avec les représentants des joueurs concernés. Certains éléments ne figurant plus au centre du projet sportif peuvent disposer de contrats importants et ne sont pas nécessairement pressés de quitter le club.

Unique Sports Group ne remplacera pas la direction sportive marseillaise. Elle doit lui apporter des contacts supplémentaires et une force de négociation extérieure afin d’éviter que certains dossiers ne s’enlisent.

Les prochaines recrues dépendantes des ventes

Cette décision illustre l’urgence de la situation marseillaise. L’OM conserve des ambitions sur le marché des transferts, mais doit impérativement réduire son effectif et sa masse salariale avant de poursuivre son recrutement.

Les prochains départs auront donc une influence directe sur la suite du mercato olympien. Plusieurs opérations coûteuses ne pourront avancer que lorsque le club aura dégagé suffisamment de liquidités et allégé ses charges.

En intervenant directement pour mandater cette agence, Frank McCourt envoie un signal clair : l’OM ne veut pas attendre les derniers jours du mercato pour trouver des solutions. Marseille doit désormais réussir son mercato dans le sens des départs avant de pouvoir véritablement accélérer celui des arrivées.