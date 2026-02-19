Mercato OM – McCourt : “un entraîneur de haut niveau”

L’Olympique de Marseille a officialisé mercredi soir la nomination de Habib Beye au poste d’entraîneur, dans un contexte de crise sportive et institutionnelle. Cette décision forte intervient alors que les Phocéens cherchent à inverser une dynamique délicate en Ligue 1.

Un choix fort pour stabiliser l’OM en pleine saison

L’Olympique de Marseille a confirmé, le 18 février 2026, la nomination de Habib Beye comme nouveau coach de l’équipe première, pour une durée d’un an et demi. Cette décision fait suite au départ de Roberto De Zerbi la semaine précédente, dans un climat d’incertitudes sportives et d’attentes autour des performances du club en championnat et en Coupe de France.

Franck McCourt via le media officiel de l’OM : « La nomination d’Habib Beye, entraîneur de haut niveau qui entretient également un lien historique avec l’OM, nous recentre sur les défis qu’il nous reste à relever d’ici à la fin de la saison. » pic.twitter.com/FDaAJr7IRQ — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 18, 2026



Beye, âgé de 48 ans, retrouve l’OM où il avait déjà évolué comme joueur entre 2003 et 2007, une période marquée par son rôle de capitaine et son attachement à l’histoire du club. L’ancien international sénégalais prend ainsi les rênes d’une équipe qui pointe actuellement en milieu de tableau en Ligue 1, avec des ambitions de qualification européenne toujours d’actualité.

Beye officiellement coach de l’OM

L’arrivée de Beye intervient à un moment crucial du calendrier : l’OM se prépare à affronter le Stade Brestois en championnat dans les prochains jours, un match attendu comme le premier test réel de son ère à la tête de l’équipe. Parallèlement, le club reste engagé en Coupe de France et vise un parcours significatif dans cette compétition à élimination directe.