Mercato OM : Medhi Benatia fixe les objectif à Habib Beye !

Après l’officialisation de la nomination d’Habib Beye comme entraîneur de l’Olympique de Marseille, le directeur du football Medhi Benatia a expliqué les motifs de ce choix via le communiqué publié par le club ce mercredi soir. Cette décision intervient dans un contexte de turbulence sportive et institutionnelle au sein de l’OM.

Beye officiellement coach de l’OM

L’Olympique de Marseille a confirmé ce mercredi la nomination d’Habib Beye comme nouvel entraîneur principal, succédant à Roberto De Zerbi, parti il y a une semaine après une période sportive difficile ponctuée notamment par une lourde défaite contre le PSG et l’élimination en Ligue des champions.

Agé de 48 ans, Habib Beye arrive sur le banc phocéen après son passage au Stade Rennais FC la saison passée.

Medhi #Benatia, directeur du football, via le media officiel de l’OM :

Viser une place sur le podium de la Ligue 1 et tenter de remporter la Coupe de France



Dans le communiqué officiel de l’OM, Medhi Benatia, directeur du football, a détaillé les critères qui ont guidé le choix de Beye :

Le choix d’Habib Beye comme nouvel entraîneur de l’OM s’inscrit pleinement dans notre volonté de recruter un technicien doté du leadership nécessaire pour prendre en main un groupe qui doit, bien évidemment, être remobilisé après une période sportive compliquée. Dès nos premiers échanges, il m’a semblé extrêmement engagé et totalement tourné vers la suite, avec des objectifs clairs pour tous : retrouver rapidement le chemin de la victoire, viser une place sur le podium de la Ligue 1 et tenter de remporter la Coupe de France afin d’offrir au peuple marseillais un trophée.

Cette déclaration, publiée sur les canaux officiels du club, souligne trois axes prioritaires pour la seconde partie de saison : retour aux victoires, objectif podium en Ligue 1 et une course à la Coupe de France.