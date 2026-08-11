Mercato OM : Medina raconte les critiques des supporters sur son physique

Facundo Medina est revenu sur son rapport avec les supporters de l’Olympique de Marseille lors d’un passage sur le stream de Stelefe. Le défenseur argentin a notamment raconté avec humour les critiques reçues sur son physique après plusieurs mois de blessure.

« Ils disaient que j’étais gros »

Interrogé sur la ferveur marseillaise, Facundo Medina a d’abord salué la passion des supporters de l’OM, qu’il décrit comme particulièrement intense.

Mais cette ferveur peut aussi se transformer en critiques très dures. Le défenseur argentin en a fait l’expérience après une longue période loin des terrains.

« Ils m’ont insulté parce qu’ils disaient que j’étais gros. »

Medina explique avoir été absent pendant environ cinq mois à cause d’une blessure. Durant cette période, son quotidien avait forcément changé, avec davantage de travail physique et moins de compétition.

À son retour, certaines images avaient provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, plusieurs supporters critiquant notamment sa silhouette.

Medina sur les supporters de l’OM. pic.twitter.com/PmMmNngEc6 — Christofer Hallez (@Chris_Tucu) August 10, 2026

Medina prend la situation avec humour

Avec le recul, l’ancien défenseur marseillais semble surtout s’amuser de cet épisode.

Il raconte même avoir montré certains commentaires à sa fille, en rigolant avec elle de la violence de certaines réactions.

Cette anecdote illustre aussi la pression particulière qui entoure les joueurs à Marseille. Medina souligne à la fois la passion exceptionnelle des supporters olympiens et l’exigence qui accompagne cette ferveur.

Une relation intense avec le public marseillais que l’Argentin aura donc vécue dans toutes ses dimensions, entre soutien, passion et critiques parfois très directes.