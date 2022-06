Mercato OM : « Mertens, si on peut se le permettre… »

Mertens à l’OM ? Le joueur du Napoli serait en contact avec Longoria mais intéresserait aussi l’AS Roma de José Mourinho. Sur le plateau de l’Apéro Mercato, Byllel à avouer ne pas être contre la venue de l’attaquant expérimenté à Marseille.

Extrait de l’émission « Apéro Mercato », Byllel nous donne son sentiment quant à la rumeur Dries Mertens, pour lui c’est une piste intéressante. L’attaquant Belge sera libre après son passage au SSC Naples où il évoluait depuis 2013 et où il est le meilleur buteur de l’histoire du club avec 148 réalisations en 397 matchs. Cette saison malgré ses 35 ans il aura tout de même marqué 11 buts en 29 matchs de championnat.

« C’est quand même un excellent joueur »

A 35 ans, il est sûrement à l’aube du dernier challenge de sa carrière. Petit par la taille mais grand par le talent (1m69), Dries Mertens a encore la côte et pourrait poser ses valises sur la canebière. Affaire à suivre…

« C’est quand même un excellent joueur, il peut jouer aussi à plusieurs postes. Si on avait un budget salaire intéressant, je te dirais que c’est pas un joueur sur lequel tu peux cracher. Même si j’ai bien peur qu’à 35 ans, quoique quand on voit Payet ce qu’il est capable de faire à 35 ou 36 ans, s’il peut nous tirer une ou deux bonnes années au niveau auquel il est aujourd’hui. La seul chose qui me fait peur aujourd’hui c’est la ligue 1 et le gabarit, il est peu frêle, un peu léger pour la ligue 1, mais il peut faire mal aussi. » Byllel – Source : Football Club de Marseille 09/06/2022