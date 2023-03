Mercato OM : Milik a tranché ?

Prêté cet été par l’OM avec option d’achat à la Juventus, Arkadiusz Milik ne sait pas encore quel sera son avenir. Le club italien vient de lever l’OA de Moise Kean, quid de l’attaquant polonais ? Le joueur n’aurait pas l’intention de revenir en France. Selon Tuttosport malgré ses nombreuses blessures et les points de pénalité de la Juventus, Massimiliano Allegri souhaite le conserver.

Arek Milik est arrivé à l’OM en janvier 2021, en prêt avec option d’achat obligatoire, en provenance du Napoli. Sa première demi-saison sous Villas-Boas puis Jorge Sampaoli est plutôt bonne. Mais en 2022 Milik commence à se blesser, son temps de jeu et son efficacité diminuent. L’arrivée de Tudor à l’été 2022 le pousse encore plus loin des titulaires. Et Milik quitte l’OM en prêt avec option d’achat de 10,7 millions d’euros, bonus compris. En une saison et demie avec l’OM Milik a joué 55 matchs, toutes compétions confondues, et a marqué 30 buts.

Selon Tuttosport, Arkadiusz Milik (29 ans) ne souhaite pas revenir en Ligue 1. Bien que blessé depuis 1 mois, son coach Massimiliano Allegri pousse pour le conserver. Si vente, l’OM récupérera 10,7 M€ bonus inclus !#TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/7MbCUjNeMO — Fabien (@Beye13) March 9, 2023

De retour en Série A, Milik semble retrouver quelques sensations, malgré de nombreuses blessures. Il a joué, à date, 23 matchs avec la Juventus et a marqué 8 buts. Malgré la situation sportive du club qui a subit 15 points de pénalité, et potentiellement 20 de plus, Tuttosport affirme que la Juventus souhaite conserver Milik et que ce dernier veut rester dans ce club. A l’annonce de la signature de Milik, son coach Allegri s’est montré très satisfait de ce recrutement.



»Je suis vraiment heureux pour Arkadiusz Milik. C’est une arrivée importante. C’est un joueur avec des statistiques impressionnantes, qui peut faire progresser nos attaquants. À mon avis, compte tenu de son style de jeu, il peut aussi jouer avec Vlahovic » Arkadiusz Milik – Source : L’Equipe (26/08/2022)