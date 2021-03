Mercato OM : Milik répond aux rumeurs de départ !

Depuis plusieurs semaines, un gentlemen’s agreement est évoqué entre l’OM et Arek Milik pour un départ cet été en Serie A. Interrogé par le journal L’Equipe, l’international polonais répond !

Arrivé cet hiver à l‘Olympique de Marseille, Arek Milik est sur une bonne lancée avec 4 buts en 7 matchs. Pourtant ces dernières semaines, l’actualité tend plutôt vers un départ en Serie A cet été.

j’ai des rêves, et je veux jouer dans les meilleurs clubs du monde — MILIK

Bien que Pablo Longoria se soit montré catégorique en affirmant que l’OM avait le contrôle sur ce dossier, les médias italiens continuent de parler d’un intérêt de la Juventus. Dans un entretien à L’Equipe, l’attaquant répond sur son avenir.

« Je suis à l’OM aujourd’hui et je ne pense qu’à l’OM. Bien sûr, j’ai des rêves, et je veux jouer dans les meilleurs clubs du monde. C’est mon objectif. Donc, je me dis : demain, après-demain, que dois-je faire pour être dans ces clubs-là dans deux ans ? Peut-être dans deux mois ? Le chemin, c’est de donner 100 % chaque jour, être prêt à chaque match, et progresser. Dans le foot, deux mois, c’est beaucoup, et deux ans, c’est énorme. Il y a dix ans, je commençais, j’avais 17 ans, aujourd’hui, j’en ai déjà 27, je suis un autre joueur, une autre personne, mais je veux encore grandir, grandir, grandir. » Arek Milik – Source : L’Equipe (17/03/21)