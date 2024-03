Mercato OM : Mourinho libre fait un appel du pied, les supporters militent !

L’Olympique de Marseille pourrait ne pas conserver Jean-Louis Gasset pour plus que sa mission de quelques mois. José Mourinho attend un signe de la part d’un club, les supporters aimeraient voir ce mariage !

L’OM s’est séparé de Gennaro Gattuso après avoir également stoppé sa collaboration avec Marcelino en septembre dernier. Jean-Louis Gasset est donc sur le banc pour terminer la saison du mieux qu’il le peut mais selon toutes vraisemblances, l’entraîneur français ne devrait pas aller au delà de cette mission. José Mourinho est libre de tout contrat et a répondu aux questions sur son avenir à Ge. Globo. Le Portugais serait-il le candidat parfait pour l’OM? Certains supporters militent pour celà sur les réseaux sociaux !

🗣️ Jose Mourinho : « Je n’ai pas de club, je suis libre mais je veux travailler. L’été prochain je veux travailler. Le football est ma vie, je peux entraîner n’importe où. » Nous on a une petite idée pour toi JOSE… pic.twitter.com/bLJjPsyVvT — Massilia Zone (@MassiliaZone) March 24, 2024

L’été prochain, je veux travailler. Je veux travailler !

« Zéro, zéro (nouvelles sur son avenir). Je n’ai pas de club, je suis libre. Mais l’été prochain, je veux travailler. Je veux travailler. Il ne faut jamais dire non, surtout dans le football. Ma vie, c’est le football. Je peux entraîner n’importe où, et je n’ai aucun problème », a-t-il expliqué dans des propos rapportés par Ge.Globo et L’Equipe.

Mourinho à l’OM ça serait le divertissement complet https://t.co/lrBS27RnIv — 🇫🇮 (@KodaMTP) March 24, 2024

Mourinho qui se pose a l’OM on prend la LDC d’ici 3 ans https://t.co/KeyJ6fQ1xv — BlyzAarD (@BlyzD) March 24, 2024

S’il ne sent pas le truc, il n’ira pas. Si à la fin de la saison, il y a un changement de président, ce qui est fort possible…

Après une série de 5 victoires consécutives, les supporters étaient quasi unanimes : il fallait conserver Jean Louis Gasset pour la saison prochaine. Seulement, toutes les bonnes choses ont une fin et les défaites se sont enchaînés : une en Europa League et l’autre en Ligue 1 avant la trêve. Pour Alain Roche qui a été questionné par La Provence, cela n’est pas aussi simple qu’une proposition du club. Jean Louis Gasset peut aussi refuser si les conditions ne sont pas remplies.

« Je l’ai vu pendant un an à Bordeaux, et il est capable de faire une saison complète. Ce n’est peut-être pas la pression marseillaise, mais on y a vécu des moments extrêmement difficiles, entre les soucis sportifs et financiers. En plus il n’est pas avare de tout ce qui est data. Il est très à cheval là-dessus, malgré tout ce que tout le monde dit. Il est à la page. Après est-ce qu’il en aura envie… Et puis, est-ce que le club voudra le conserver, ce qui est la première condition, explique Alain Roche à La Provence. Je pense que la fin de saison va déterminer la proposition. Jean-Louis a suffisamment d’expérience pour voir venir les choses. S’il ne sent pas le truc, il n’ira pas. Si à la fin de la saison, il y a un changement de président, ce qui est fort possible. Si à la fin de la saison, les moyens sont limités à cause d’un nouvel encadrement de la masse salariale par la DNCG. S’il sent que l’équipe n’aura pas la capacité de lutter sur plusieurs fronts… Il peut dire non aussi. Il en est capable, et l’a déjà fait. Si galère il y a, il va la sentir tout de suite arriver »