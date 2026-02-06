Mercato OM : Murillo exfiltré… De Zerbi estime avoir 3 options à son poste !

À l’Olympique de Marseille, l’entraîneur Roberto De Zerbi a livré une mise au point claire sur la question du poste de latéral droit et la situation d’Amir Murillo. Face à la presse, l’Italien a souligné ses choix tactiques et les alternatives disponibles, alors que le défenseur panaméen pourrait quitter le club cet hiver.

De Zerbi détaille les options à droite et la polyvalence souhaitée



Pour le rôle de latéral droit, l’OM dispose de plusieurs solutions selon Roberto De Zerbi. Timothy Weah, habituel titulaire à ce poste, reste la première option, tandis que Benjamin Pavard est également envisagé pour occuper ce flanc, grâce à sa polyvalence. Le technicien italien a par ailleurs évoqué la capacité de Quinten Timber à répondre à cette exigence : “Timber peut jouer à ce poste. Il vaut mieux avoir peu de joueurs affamés que beaucoup qui n’ont pas faim. (…) Timber nous apporte beaucoup, il a une force de caractère. Il peut jouer à plusieurs postes. Il couvre plus de terrain que Kondogbia, il est moins défensif mais c’est un joueur fort”.

L’accent est mis sur la polyvalence et l’adaptabilité tactique du groupe, éléments clés dans le dispositif marseillais de Ligue 1 et en coupes nationales. Cette approche permet à De Zerbi de moduler son système selon l’adversaire et les impératifs du calendrier.

🗣️ “Timber nous apporte beaucoup, il a une force de caractère. Il peut jouer à plusieurs postes”#DeZerbi : “Abdelli c’est un joueur que j’aime beaucoup. Nwaneri est jeune, je l’aime beaucoup mauis il n’est pas à nous. Timber nous apporte beaucoup, il a une force de caractère.… pic.twitter.com/GDRWctLB1e — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 6, 2026

Murillo écarté, Timber une autre option à droite…

Concernant Amir Murillo, Roberto De Zerbi ne cache plus sa frustration face à ce qu’il perçoit comme un manque d’investissement. Dans une conférence de presse récente, il a justifié l’écart du Panaméen en expliquant qu’il veut “des joueurs qui ont faim”, insistant sur l’exigence d’engagement et d’application au quotidien : “Si je prends une décision de ce genre, c’est que j’ai mes raisons sur le terrain”

Cette sortie publique intervient dans un contexte délicat pour l’OM, après une élimination en Ligue des Champions et un nul contre le Paris FC qui ont mis en lumière certaines carences collectives. La mise à l’écart de Murillo, désormais encouragé à chercher un nouveau club, illustre la volonté de De Zerbi d’imposer une culture de compétition interne forte.

🗣️ “Le poste de latéral droit ? Pavard et Weah, oui. Timber peut jouer à ce poste”#DeZerbi : “Le poste de latéral droit sans Murillo ? Pavard et Weah, oui. Timber peut jouer à ce poste. Il vaut mieux avoir peu de joueurs affamés que beaucoup qui n’ont pas faim.” #OM #PSGOM pic.twitter.com/L6YY5QyHlA — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 6, 2026

Avec ce message ferme, l’entraîneur marseillais clarifie ses attentes pour les mois à venir, tout en préparant l’équipe à affronter les défis de la Ligue 1 et de la Coupe de France.