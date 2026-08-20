Mercato OM : Nabil Djellit apporte une précision importante sur le dossier Ilan Kebbal

La piste Ilan Kebbal reste très compliquée pour l’Olympique de Marseille. Selon Nabil Djellit, Grégory Lorenzi connaît très bien le joueur et avait déjà tenté de le recruter à Brest en 2024, mais la situation économique actuelle de l’OM limite fortement les possibilités d’action.

Lorenzi voulait déjà Kebbal à Brest

Le nom d’Ilan Kebbal continue de circuler autour de l’OM durant cette fin de mercato.

Sur son compte X, le journaliste Nabil Djellit a apporté plusieurs précisions sur ce dossier. Il rappelle d’abord que Grégory Lorenzi apprécie le profil du joueur depuis plusieurs années et qu’il avait déjà tenté de le recruter lorsqu’il était à Brest.

« Lorenzi voulait Kebbal en 2024 à Brest. Il avait fait une proposition pour le joueur qu’il ne peut pas faire au 19 août parce que tout le monde connaît la situation de l’OM. Le Paris FC veut conserver le joueur tout étant attentif à une grosse offre correspondant à la barre qu’ils ont fixé jusqu’à présent (15 20 M€). Dissuasive pour beaucoup de clubs depuis le 30 juin… »

Cette précision confirme donc que l’intérêt de Lorenzi pour Kebbal n’est pas nouveau.

Le Paris FC attendrait entre 15 et 20 M€

Le principal obstacle reste toutefois financier. Selon Nabil Djellit, le Paris FC souhaite conserver Ilan Kebbal, mais resterait attentif à une proposition importante comprise entre 15 et 20 millions d’euros.

Lorenzi voulait Kebbal en 2024 à Brest. Il avait fait une proposition pour le joueur qu’il ne peut pas faire au 19 août parce que tout le monde connaît la situation de l’OM. Le Paris FC veut conserver le joueur tout étant attentif à une grosse offre correspondant à la barre… pic.twitter.com/4cQOBpVwo4 — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) August 19, 2026



Un montant jugé dissuasif pour beaucoup de clubs depuis le début de l’été, et qui apparaît particulièrement difficile à atteindre pour l’Olympique de Marseille dans le contexte actuel.

L’OM reste en effet contraint par sa situation financière et doit encore vendre avant de pouvoir réellement accélérer sur plusieurs dossiers.

À ce stade, aucune offre marseillaise n’est donc annoncée pour Kebbal. Le dossier existe dans les réflexions de Grégory Lorenzi, mais les conditions fixées par le Paris FC rendent une opération très compliquée tant que Marseille n’a pas dégagé davantage de marge de manœuvre.