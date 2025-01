Mercato OM : Négociations avancées pour ce joueur de la Roma ?

Il y a quelques jours, le média SportItalia, nous informait que l’OM s’intéressait bel et bien à un ailier polonais de la Roma, dont le contrat ne sera pas renouvelé. Une situation qui aurait, depuis, évolué positivement en faveur de l’OM, selon le média italien TuttoMercatoWeb.

En effet, le média spécialisé sur le mercato évoque des négociations avancées pour le jeune Polonais de 22 ans, Nicola Zalewski, qui serait séduit par l’idée de découvrir l’OM et la Ligue 1.

Longoria et Benatia attendus à Rome ?

Toujours selon TuttoMercatoWeb, Pablo Longoria et Medhi Benatia seraient même attendus à Rome dans les prochains jours afin de finaliser l’accord avec le club de la capitale italienne !

Le jeune international polonais, qui compte déjà 26 sélections avec les « aigles blancs » et qui peut jouer ailier gauche ou piston gauche, viendrait apporter une certaine concurrence à Quentin Merlin et ainsi pousser un peu plus Ulisses Garcia vers la sortie.

