Mercato OM : Newcastle prêt à payer pour Bamba Dieng, sous condition…

Bamba Dieng, partira, partira pas… C’est une des questions qui entour la fin du mercato hivernal de l’OM. L’international sénégalais qui participe à la CAN est visé par plusieurs clubs anglais, Newcastle pourrait accélérer dans ce dossiers, sous condition…

Bamba Dieng a participé à 14 matches de Ligue 1 cette saison et a surtout affiché tout son potentiel. RMC expliquait hier que plusieurs clubs anglais dont Crystal Palace, Newcastle, Burnley ou encore West Ham étaient sur le coup. Un montant de 15 M€ serait demandé par Pablo Longoria pour l’attaquant marseillais de 21 ans. Une somme confirmée une source proche du club olympien à FootMercato.

Dieng, plan B pour Newcastle ?

Le média spécialisé dans le mercato précise que « c’est Newcastle qui est actuellement l’écurie d’Outre Manche la plus chaude sur ce dossier. Mais les Magpies ont plusieurs autres cibles en vue. Reste que, s’ils ne parviennent pas à les boucler, les pensionnaires de St James’ Park vont revenir assurément à l’assaut du club phocéen… » Avec leur rachat par le fond d’investissement saoudien, ils ont largement les moyens de satisfaire les exigences de l’OM. Reste à savoir si le club olympien fera un bon choix en laissant filer sa pépite si tôt…

Info : Newcastle est très chaud sur Bamba Dieng. Pas piste prioritaire mais plan B très sérieux. Pablo Longoria est pas fermé à un départ mais demande au moins 15 M€. #teamOM https://t.co/mnnV2qgTNU — Sébastien Denis (@sebnonda) January 28, 2022

Présent en conférence de presse pour la présentation officielle de Cédric Bakambu la semaine dernière, Pablo Longoria en avait profité pour évoquer la suite du mercato de l’olympique de Marseille et notamment les cas de Milik et Dieng, tous deux annoncés sur le départ cet hiver.

Pablo Longoria exclut un départ de Milik ou de Dieng

« L’arrivée de Bakambu va-t-elle entrainer un départ de Milik ou Dieng ? Absolument pas ! Cédric peut jouer à plusieurs postes, il y a beaucoup de solutions avec lui… On disait qu’on avait besoin de ce type de profil offensif. Bakambu a joué comme ailier, en second attaquant, comme premier attaquant… C’est un profil qui offre beaucoup de solutions individuelles. Dans le marché actuel, c’est difficile à trouver. C’est de plus en plus rare ». Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (14/01/2022)

Longoria doit-il laisser filer Bamba #Dieng cet hiver si une offre de 15M€ arrive avant le 31 ? #mercatOM #OM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 26, 2022

Pour voir le dernier débat Foot Marseille : Mercato OM : Des offres pour DIENG? Caleta-Car, DEULOFEU, KAMARA. Coupe de France face à Montpellier