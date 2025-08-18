Mercato OM : Niang tranche entre Aubameyang et Gouiri

L’ancien attaquant emblématique de l’Olympique de Marseille, Mamadou Niang, s’est exprimé sur la chaîne YouTube de Football Club de Marseille au sujet de Pierre-Emerick Aubameyang, alors que l’OM entame une nouvelle saison sous la direction de Roberto De Zerbi. Pour l’ex-capitaine olympien, l’avant-centre gabonais part avec un net avantage.

« Je pense qu’Aubameyang part avec une longueur d’avance dans l’esprit de De Zerbi », confie Niang, soulignant la stature et l’expérience de l’attaquant.

De retour à Marseille après une saison en Arabie Saoudite, Aubameyang a rapidement fait taire les doutes lors de son premier passage sous le maillot olympien. Ses buts décisifs, notamment en Europa League, ont confirmé qu’il restait un atout majeur. Un rendement qui n’a pas échappé à De Zerbi, connu pour sa faculté à valoriser ses leaders offensifs.

Un profil adapté aux idées de De Zerbi

Pour Niang, le style de jeu du technicien italien correspond parfaitement aux qualités de l’ancien Gunner :

« C’est un joueur qui comprend le jeu, qui sait se déplacer et qui peut faire beaucoup de mal dans les espaces. De Zerbi aime les joueurs malins, et Aubameyang en fait partie. »

Malgré les renforts offensifs estivaux, Aubameyang garde une place privilégiée grâce à son vécu, son sens du but et son influence dans le vestiaire. Niang le voit comme un pilier du nouveau projet marseillais, dont la réussite dépendra largement de sa forme physique et de sa régularité.