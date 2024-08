Mercato OM : Nketiah retenu par Arteta?

Eddie Nketiah pourrait bien rester chez les Gunners la saison prochaine. Le transfert de la cible principale de l’Olympique de Marseille est freiné à cause des exigences financières d’Arsenal.

La vente d’Eddie Nketiah est incertaine, selon HITC (Here Is The City), un site spécialisé dans l’actualité footballistique. Auteur de six buts en Premier League lors de la saison 2023-2024, l’OM a vite montré son intérêt pour ce joueur.

L’Olympique de Marseille a fait une offre d’environ 20 millions de livres sterling pour recruter Eddie Nketiah. Arsenal, son club actuel, a refusé l’offre. Les dirigeants du club estiment que l’attaquant Anglais vaut aux alentours des 50 millions de livres sterling, soit plus du double de la somme offerte par le club français.

HITC understands that Arsenal are prepared for Eddie Nketiah to stay at the club this season if a deal with Marseille falls through.

Marseille have not agreed terms with Arsenal and are now close to a deal for Youssoufa Moukoko.

