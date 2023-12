Mercato OM – Note de recrues : « Aubameyang, un pari risqué de Longoria »

Football Club de Marseille profite de cette trêve hivernale pour faire un premier bilan des recrues et des joueurs de l’OM en 2023. Voici la note et l’appréciation de Pierre Emerick Aubameyang

En cette trêve hivernale, Football Club de Marseille vous propose de faire un premier bilan de la saison 2023/2024. A l’approche de la fin de l’année civile, l’heure est à l’analyse du mercato et des performances des joueurs depuis le début de cette saison rocambolesque.

Pablo Longoria a tenté un gros pari avec Pierre Emerick Aubameyang : Gros salaire et contrat longue durée pour son âge… L’attaquant gabonais a oscillé entre énorme déception et performance de grande classe. Un bilan mitigé qui laisse autant d’interrogation et que d’engouement.

La note de Pierre-Emerick Aubameyang : 4/10

Son appréciation

Aubameyang, un pari risqué de Longoria

En ce début de saison, on a eu droit à deux Aubameyang différent, un peu à l’image de l’inconstance de l’équipe entre deux mi-temps. L’attaquant gabonais a montré le meilleur comme le pire avec des buts exceptionnels, des inspirations sur des passes mais aussi des prestations bien plus timides. Avec un gros salaire et un contrat jusqu’en 2026 où il aura 37 ans. Attention à ne pas avoir un Strootman-bis dans l’effectif.

La meilleure note de Pierre-Emerick Aubameyang vs Lorient : 8/10

Son appréciation

Qui peut arrêter ce Pierre-Emerick Aubameyang ?

Altruiste dès le début du match, l’attaquant a confirmé son retour en forme. Auteur d’un doublé, un superbe but tout en maitrise de la tête, et une face à face bien maitrisé, l’ancien attaquant d’Arsenal est enfin le leader d’attaque tant espéré. Il aurait même pu s’offrir un superbe but d’une aile de pigeon en pleine course. Il a encore du déchet, notamment sur une ouverture de Veretout, mais il est enfin efficace. Son état de forme entraine le reste de l’équipe dans son sillage. Il est sorti à un quart d’heure de la fin, il commençait à tirer la langue physiquement…

Les notes des médias