Mercato OM – Note de recrues : « Correa, déjà une erreur de casting? »

Football Club de Marseille profite de cette trêve hivernale pour faire un premier bilan des recrues et des joueurs de l’OM en 2023. Voici la note et l’appréciation de Joaquin Correa.

En cette trêve hivernale, Football Club de Marseille vous propose de faire un premier bilan de la saison 2023/2024. A l’approche de la fin de l’année civile, l’heure est à l’analyse du mercato et des performances des joueurs depuis le début de cette saison rocambolesque.

La dernière recrue, Joaquin Correa, a vraiment eu du mal à s’acclimater au jeu de l’OM. Que ce soit sous les ordres de Gattuso ou de Marcelino, l’international argentin a montré une piètre image lorsqu’il était sur le terrain. Entre inefficacité devant le but, manque de dangerosité offensive et nonchalance, il peut déjà être considéré comme un flop.

Déjà une erreur de casting

L’attaquant argentin a débarqué de l’Inter en prêt avec option d’achat. Peu importe le contexte autour du club, Correa donne l’impression de ne jamais se sentir concerné. Aucune initiative prise, tempo au ralenti et perte de balles inconstante… Sa blessure n’aura pas laissé de grand vide dans l’effectif. Le changement de dispositif de Gattuso pourrait lui permettre d’un peu plus se montrer en second attaquant avec un Aubameyang tranchant ou un Vitinha remuant. Il aura l’occasion de le montrer dès le début de l’année 2024 s’il est remis physiquement.