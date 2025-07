Mercato OM : Nouvelle confirmation pour Aubameyang !

Un an après son départ de l’Europe, Pierre-Emerick Aubameyang est plus que jamais proche d’un retour sur le Vieux Continent. Après Romano et d’autres média c’est au tour de Foot Mercato, les discussions avancent très bien entre le joueur et l’Olympique de Marseille pour un retour dès cet été. Un accord contractuel portant sur deux saisons serait en très bonne voie.

Toutefois, l’OM et les autres clubs intéressés doivent encore patienter. L’international gabonais est toujours sous contrat avec Al-Qadsiah, en Arabie saoudite. Sa résiliation de contrat est donc une étape incontournable avant qu’il puisse officiellement entamer des négociations contractuelles avec un nouveau club. Une fois ce contrat rompu, Marseille pourra passer à l’offensive pour finaliser son arrivée.

Un contrat de 2 ans en vue…

Ce possible retour au Vélodrome aurait une dimension autant symbolique que sportive. Aubameyang, formé au centre de formation de l’OM dans sa jeunesse sans jamais évoluer en équipe première, retrouverait un club qui a marqué le début de son parcours professionnel. Son expérience européenne (Dortmund, Arsenal, Barcelone, Chelsea) et son profil offensif complet seraient un atout majeur pour une équipe marseillaise en quête de renouveau après une saison compliquée.

À 36 ans, l’attaquant gabonais pourrait apporter son leadership, sa vitesse et son sens du but, dans un championnat qu’il connaît indirectement et un environnement où sa popularité est intacte. Les supporters de l’OM voient dans ce possible transfert un retour « romantique », porteur d’espoir pour la saison à venir.

Pour l’heure, rien n’est officiel, mais l’hypothèse d’un retour de Pierre-Emerick Aubameyang à l’OM gagne chaque jour en crédibilité.