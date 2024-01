Mercato OM : Nouvelle piste à gauche… une offre de Longoria ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM s’est qualifié pour les 16e de finale de Coupe de France dimanche. Cependant, l’effectif semble un peu court et l’est d’avantage cet hiver avec la CAN. Pablo Longoria cherche un latéral gauche et aurait trouvé un nouveau profil…

Selon le journaliste Alfredo Pedullà, « Josh Doig pourrait quitter Vérone dans les prochains jours, l’intérêt du Torino est connu (depuis l’été dernier). Mais ces dernières heures, il y a eu l’arrivée surprise de l’Olympique de Marseille, l’arrière gauche écossais né en 2002 est un profil que Rino Gattuso apprécie beaucoup . L’offre initiale est d’environ 5 millions, Vérone demande un montant un peu plus élevé, l’intérêt de l’OM pourrait conduire à une meilleure offre. » Le défenseur gauche de 21 ans a fait tout son début de carrière en Ecosse avant de rejoindre Verone en 2022 pour 3.6M€. Il dispose d’un contrat jusqu’en 2026 avec le club italien, il a joué 11 matches en Serie A cette saison.

Une offre de 5M€ pour Doig ?



Selon le journaliste italien, Gianluigi Longari, « Marseille est intéressé pour l’arrière Onyemaechi de Boavista. » Ce latéral gauche de 24 ans est sous contrat avec le club portugais jusqu’en 2026. L’international nigérian d’1m84 (1 sélection) a participé à 11 matches comme titulaire sur 13 en Liga Portugal cette saison. Bruno Onyemaechi peut aussi dépanner en défense centrale. L’OM va devoir renforcer son couloir gauche et peut être aussi sa défense centrale si le système en 3-5-2 perdure…

Marsiglia, interesse per il terzino #Onyemaechi del Boavista #OM — Gianluigi Longari (@Glongari) December 9, 2023

Gennaro Gattuso ne cache pas la nécessité de recruter en janvier prochain, d’autant que plusieurs joueurs de l’OM vont participer à la CAN. « C’est une question assez simple, pendant la CAN on va perdre 5 à 6 joueurs donc l’effectif sera réduit à 18 joueurs, donc évidemment qu’il faudra renforcer l’effectif. Moi je ne demande jamais de noms précisément, je demande en fonction de critères fonctionnels, ce sont des personnes plus compétentes qui s’occupent de ça ensuite en fonction du prix. On verra les profils et le nombre, on aura besoin de renforts. Moi je me concentre sur le match de demain. »

