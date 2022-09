Mercato OM – Officiel : Bakambu est un joueur de l’Olympiakos !

C’est désormais officiel Cédric Bakambu quitte l’Olympique de Marseille. l’attaquant s’est engagé avec l’Olympiakos…

L’Olympiakos s’affole sur cette fin de mercato en Grèce, après Marcelo, James Rodriguez, c’est l’attaquant de l’OM qui est officilement un joueur du club. Le buteur a été laissé libre par l’OM, il a signé un contrat de deux ans plus une année en option avec l’Olympiakos.

Μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού ο Σίντρικ Μπακαμπού! / @Bakambu17 is a member of the Olympiacos family! 🔴⚪️🦁#Olympiacos #Transfer #Welcome #CedrikBakambu #WelcomeBakambu #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/xgiuAIgEws

— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) September 16, 2022