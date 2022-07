Mercato OM : [Officiel] Danielou directeur du centre de formation !

L’ancien joueur professionnel, formé au Stade Brestois, compte près de 500 matchs à son actif tout au long de sa carrière. Après sa retraite en tant que joueur en 1999, Yann DANIELOU devient entraineur de l’équipe réserve du Stade Brestois pendant 5 ans et y crée un centre de formation. En 2008, il signe à Amiens où il devient directeur du centre de formation et entraîneur de la réserve. Il prend ensuite la direction de l’Arabie Saoudite pour devenir directeur technique et entraîneur adjoint de l’équipe professionnelle du club du AL-SHABAB FC. Il atteint notamment les quarts de finale de la Ligue des Champions asiatique et devient champion national avec l’équipe U19 et l’équipe sénior en 2011-2012. Il enchaine ensuite les expériences de directeur de centre de formation, d’entraîneur adjoint et d’entraîneur des équipes réserve à l’AC AJACCIO, au RS BERKANE, au Standard de Liège (victoire en coupe de Belgique 2015-2016), au KV MALIGNES ainsi qu’au DIJON FCO. En 2020, le technicien est promu directeur technique à la fédération djiboutienne de football. En parallèle, il devient chef de projet en soutien au programme technique des fédérations et pays de l’Afrique de l’Ouest et de l’Orient. Il occupe aussi les fonctions d’expert FFF à l’international sur la formation cadre et d’expert FIFA sur le développement des talents. Enfin en 2022, il retourne au AL-SHABAB FC où il devient directeur technique U13 à U23 pendant 6 mois. Depuis le 1er juillet 2022, Yann DANIELOU occupe le poste de directeur du centre de formation et d’entraineur de l’équipe réserve de l’Olympique de Marseille.