Mercato OM : OFFICIEL, Dimitri Payet quitte le club (dans une grande émotion)

Pablo Longoria et Dimitri Payet ont annoncé aujourd’hui, en conférence de presse, la fin de la collaboration entre le club et le joueur. Payet était devenu le capitaine de l’OM à l’été 2017. Il aura disputé en tout et pour tout huit saisons sont les couleurs de l’Olympique de Marseille.

Le Réunionnais a fondu en larmes lorsqu’il a dû annoncer son départ.

#Payet : « J’aimerai continuer à jouer au foot, car je sors d’une saison difficile avec peu de temps de jeu. (…) (craque et pleure…) » #OM #liveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 21, 2023

#Longoria « On a décidé de ne pas continuer l’aventure avec notre capitaine Dimitri Payet. » #liveFCM #OM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 21, 2023

Le message de Longoria à Payet : « Au nom du club, je tiens à te dire merci, et te dire publiquement qu’on est très reconnaissant de ce qu’on a partagé ensemble. Un message personnel pour te définir : génie, et talent. Ce n’est pas un au-revoir, c’est un « à bientot ». Les portes du club te sont grandes ouvertes. L’OM c’est chez toi, c’est ta maison, c’est ton club ! »