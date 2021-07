Mercato OM : Officiel, Guendouzi est bien la 5e recrue de Longoria !

C’était annoncé, c’est maintenant officiel, Mattéo Guendouzi s’est engagé avec l’Olympique de Marseille pour un prêt d’un an avec option d’achat. Le club vient de publier le communiqué suivant…

« Mattéo Guendouzi est né le 14 avril 1999 à Poissy. En 2014, il quitte la région parisienne pour rejoindre le centre de formation du FC Lorient. En Bretagne, le milieu de terrain évolue avec les équipes de jeunes jusqu’à intégrer le groupe professionnel. Il fait ses débuts en Ligue 1 en octobre 2016 face à Nantes. Malgré la relégation des Merlus, il reste à Lorient en 2017-2018 et joue 21 matchs. En fin de saison, il décide de répondre favorablement aux sollicitations d’Arsenal. En deux saisons avec les Gunners, il dispute 82 matchs, marque 1 but et joue la finale de l’Europa League 2019 (perdue face à Chelsea). Ses prestations avec le club londonien lui ouvrent les portes de l’équipe de France A où il est appelé à deux reprises sans jamais entrer en jeu. Chez les Bleus, Mattéo Guendouzi a porté́ les maillots des formations U18, U19, U20 et espoirs. Le dernier jour du mercato 2020, il est prêté pour une saison au Hertha Berlin. Lors de la saison 2020-2021, le club de la capitale allemande termine la saison à la 14e place. Il joue 24 matchs de Bundesliga pour un total de 2 buts et une passe décisive. Mattéo Guendouzi est un milieu de terrain moderne, fort techniquement et doté d’une bonne qualité de passes. Joueur de caractère, il a une bonne vision du jeu. Des qualités dont il saura, à n’en pas douter, faire profiter le collectif olympien. » Source : OM.fr