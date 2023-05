Mercato OM : Officiel, Guerreiro ne prolongera pas avec Dortmund !

Alors que Pablo Longoria cherche un latéral gauche pour la saison prochaine, le nom de Raphaël Guerreiro a été évoqué. Si la concurrence semble trop forte pour l’OM dans ce dossier, l’international portugais a officiellement acté son départ du BVB.

Raphaël Guerreiro ne manque pas de prétendants. L’international portugais qui sera libre en juin semblait ouvert à l’idée de prolonger avec Dortmund, il pourrait finalement changer d’air. Le nom de l’OM ou encore de Nice a été évoqué en France, alors qu’une prolongation était toujours attendue. L’international portugais va bien quitté le club allemand libre de son choix. L’Inter serait sur le coup.

Le BVB a officialisé le départ de son latéral ainsi que d’autres joueurs : « un adieu émouvant sur le terrain d’entraînement. Merci pour toutes les belles années et moments que nous avons pu vivre avec vous en noir et jaune… »

An emotional farewell at the training ground. Thank you for all the great years and moments that we could experience together with you in black and yellow, @RaphGuerreiro, @modahoud8, Felix, Luca, and @amodeste27! 🥺

We wish you only the best for the future!

⬛️ Heja BVB! 🟨 pic.twitter.com/8IRyMTgQMt

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 28, 2023