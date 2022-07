Mercato OM [Officiel] : Igor Tudor est le nouveau coach !

Il est arrivé à Marseille ce weekend, il vient d’officiellement signer un contrat de deux ans avec l’OM. Igor Tudor a dirigé son premier entrainement ce lundi, la constitution de son staff est attendue dans les prochains jours.

Igor Tudor a signé un contrat de deux ans avec l’OM, voici le communiqué officiel du club olympien :

A seulement 44 ans, Igor Tudor possède déjà une très grande expérience du football européen. Passé par la Croatie, la Grèce, la Turquie et l’Italie, il a dirigé plusieurs clubs dans différents championnats. Reconnu pour sa philosophie de jeu portée vers l’avant, il a toujours cherché à imposer une identité marquée à ses équipes.

La saison dernière à la tête de l’Hellas Vérone en Serie A, il obtient des résultats avec la manière. Son équipe est la 5ème meilleure attaque d’un championnat réputé défensif, en battant notamment la Juventus Turin, l’AS Rome et l’Atalanta Bergame, prônant un jeu porté vers l’avant avec beaucoup de mouvement et un pressing de très grande intensité. Sa grande capacité d’adaptation, sa connaissance tactique et son style offensif donneront continuité et ambition au projet.

En complément et avec plus de 50 sélections sous les couleurs de l’équipe nationale croate, où il a côtoyé un certain Alen Bokšić, Tudor possède une très grande expérience internationale en tant que joueur. En club, c’est sous les couleurs de la Juventus Turin qu’il passe la majeure partie de sa carrière, disputant plus de 170 matchs avec les Bianconeri au poste de défenseur central et remportant deux titres de Champion d’Italie. Lors de la saison 1998-1999 ses coéquipiers ne sont autres que Didier Deschamps et Zinédine Zidane avec lesquels il dispute une demi-finale d‘UEFA Champions League. Il retrouve d’ailleurs la « Vieille Dame » lors de la saison 2020-2021 en tant qu’entraîneur adjoint aux côtés d’Andrea Pirlo.

L’OM est très heureux d’avoir trouvé un accord avec Igor Tudor et entame désormais une nouvelle étape de son projet.