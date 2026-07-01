Mercato OM : Officiel pour Bruno Genesio !

L’Olympique de Marseille a officialisé ce mercredi 1er juillet 2026 la nomination de Bruno Genesio au poste d’entraîneur de son équipe première. Le technicien français prend immédiatement ses fonctions et ouvre un nouveau cycle sportif voulu par le club afin de renforcer durablement sa compétitivité sur la scène nationale et européenne.

Bruno Genesio prend les commandes de l’OM

C’est désormais officiel. L’Olympique de Marseille a annoncé ce mercredi 1er juillet 2026 la nomination de Bruno Genesio au poste d’entraîneur de l’équipe première. Le technicien français débute sa mission dès aujourd’hui, dans le cadre du nouveau projet sportif porté par le club marseillais.

À travers cette nomination, l’OM affirme sa volonté de poursuivre son développement et de renforcer sa compétitivité au plus haut niveau. Le club souligne avoir été convaincu par l’expérience de Bruno Genesio, sa connaissance du jeu, son exigence quotidienne ainsi que sa capacité à construire des équipes performantes sur la durée.

Un entraîneur expérimenté pour ouvrir un nouveau cycle

Né en 1966, Bruno Genesio a disputé plus de 200 rencontres en première et deuxième division françaises durant sa carrière de joueur avant de se tourner vers le métier d’entraîneur. Il prend les rênes de l’équipe première de Lyon en décembre 2015 alors que le club occupe la neuvième place de Ligue 1. À l’issue de cette première saison, son équipe termine vice-championne de France et obtient une qualification directe pour la Ligue des champions.

Resté à Lyon jusqu’à l’été 2019, Bruno Genesio décroche deux nouvelles qualifications pour la Ligue des champions (2017-2018 et 2018-2019) ainsi qu’une qualification pour la Ligue Europa (2016-2017). Il poursuit ensuite sa carrière au Beijing Guoan, en Chine, avant de rejoindre le Stade Rennais, où il est désigné meilleur entraîneur de Ligue 1 en 2022.

Plus récemment, Bruno Genesio a confirmé ses qualités sur le banc du LOSC. Lors de la saison écoulée, il a conduit le club nordiste à une place sur le podium de Ligue 1. Avec plus de 300 matches dirigés dans l’élite française et 79 rencontres de coupe d’Europe à son actif, il présente un parcours reconnu au niveau national comme continental.

En confiant les clés de son équipe première à Bruno Genesio, l’Olympique de Marseille ouvre officiellement une nouvelle étape de son projet sportif. Le technicien français aura désormais la responsabilité de conduire l’OM dans ses prochains objectifs sportifs, avec l’ambition affichée par le club de s’installer durablement parmi les formations les plus compétitives du football français et européen.