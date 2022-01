Mercato OM : Officiel pour Kolasinac (contrat court) !

Après Cédric Bakambu, l’OM vient d’officialiser sa seconde recrue, Sead Kolasinac en provenance d’Arsenal…

Kolasinac a signé un contrat court d’un an et demi. Voici le communiqué officiel de l’OM :

L’Olympique de Marseille est parvenu à un accord avec le club anglais, Arsenal FC, pour le défenseur central bosnien de 28 ans, Sead Kolašinac. Après le succès de sa visite médicale, Sead s’est engagé avec le club olympien jusqu’au 30 juin 2023. Après Cédric Bakambu, Sead Kolašinac est la deuxième recrue olympienne du mercato hivernal 2022. Né en Allemagne, Sead fait ses débuts en Bundesliga en 2012 avec Schalke 04 où il s’impose comme l’un des principaux défenseurs du championnat.

Après six saisons et 123 matchs, il rejoint Arsenal en 2017.

Sous les couleurs des Gunners, le « Tank » dispute 118 matchs et remporte plusieurs trophées (Community Shield en 2017 et 2020, Coupe d’Angleterre en 2020) avant de retourner en prêt à Schalke début 2021.

Depuis 2013, Sead possède également une belle expérience sur la scène internationale avec plus de 40 sélections en équipe nationale et plus de 40 matchs de Coupe d’Europe (UEFA Champions League et UEFA Europa League).