Mercato OM [OFFICIEL] : Sanson accède « à son rêve »

Le transfert était attendu depuis plusieurs jours, cette fois c’est fait, Morgan Sanson est un joueur d’Aston Villa. Pablo Longoria a réussi un premier gros transfert dans le sens des départs.

Sanson a signé un contrat de quatre ans et demi chez les Villans contre un montant estimé à 18 millions d’euros selon les médias anglais.

C’était un rêve pour moi de rejoindre la Premier League — Sanson

«J’ai parlé avec l’entraîneur et c’est un excellent entraîneur qui est apprécié des fans. Il fait du bon football et l’équipe joue bien, et j’aime les joueurs qui jouent pour cette équipe. Je suis très excité de jouer avec mes nouveaux coéquipiers. J’ai observé l’équipe très intensément depuis que nous avons discuté avec le club. J’adore l’équipe, j’adore l’esprit. C’était un rêve pour moi de rejoindre la Premier League depuis que je suis petit. J’ai vu les matchs et j’aime l’intensité en Premier League. Pour moi, c’était un rêve et je suis très fier de rejoindre la Premier League avec Aston Villa.» Morgan Sanson – source : avfc.co.uk (26/01/2021)