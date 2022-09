Mercato OM : Officiel un cadre prolonge de 2 ans !

Pablo Longoria l’avait annoncé, c’est maintenant officiel : Valentin Rongier prolonge son contrat avec l’OM et se retrouve lié avec le club jusqu’en 2026.

Le club est très heureux de l’engagement de son vice-capitaine

« L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la prolongation de son milieu de terrain pour deux saisons supplémentaires. Au club depuis 2019 et en fin de contrat en 2024, le joueur de 27 ans s’engage jusqu’en 2026 en faveur du club olympien. Arrivé en provenance du FC Nantes à l’été 2019, Valentin Rongier s’est imposé comme un homme clé de l’effectif marseillais. Joueur intelligent, polyvalent et combatif, le numéro 21 phocéen incarne également parfaitement à travers sa rigueur, son sérieux et son comportement, les valeurs du projet olympien. Alors qu’il entame sa quatrième saison sous les couleurs olympiennes, il a disputé 46 matchs toutes compétitions confondues l’année dernière et a passé le cap des 100 matchs avec l’OM lors de la réception de son club formateur. Vice-champion de France en 2020 et 2022, le milieu de terrain a disputé 117 matchs avec l’OM dont 19 matchs de Coupe d’Europe. Le club est très heureux de l’engagement de son vice-capitaine, signe fort de la fidélité et de la confiance affichée par le joueur, et se ravit de poursuivre cette aventure commune. » Communiqué de l’OM – 2219/09/2022

Très heureux et fier de vous annoncer ma prolongation à l’@OM_Officiel jusqu’en 2026 💙 pic.twitter.com/C7PFAkpRnK — Valentin Rongier (@Valrongier28) September 20, 2022