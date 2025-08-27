Mercato OM : Offres, priorité… les dernières infos du dossier Rabiot !

Courtisé par l’AC Milan, Tottenham et Aston Villa, Adrien Rabiot reste attaché à l’OM. Selon plusieurs sources, le milieu français fait de sa priorité la poursuite de son aventure à Marseille, alors qu’aucun club n’a pour l’instant contacté officiellement les dirigeants olympiens. L’hypothèse d’un échange avec Ismaël Bennacer est également écartée.

Selon Di Marzio, l’priorité d’Adrien Rabiot est de rester à l’Olympique de Marseille cette saison, malgré un intérêt marqué de l’AC Milan. Cette information reflète une volonté claire du milieu défensif de poursuivre l’aventure sur la Canebière, renforçant l’idée d’un joueur attaché à son club actuel.

Des discussions en coulisse avec plusieurs clubs

Parallèlement, plusieurs relais d’information, notamment RMC Sport, confirment que l’AC Milan, Tottenham Hotspur et Aston Villa sont en discussions avec l’entourage de Rabiot. Aucun de ces clubs n’a officiellement contacté l’OM pour l’instant. L’intérêt de ces clubs met toutefois la pression sur Marseille, même si le joueur semble privilégier la stabilité.

Pas d’échange Rabiot–Bennacer : priorité rester à l’OM ?

Sur la question d’un éventuel échange entre Adrien Rabiot et Ismaël Bennacer, Fabrice Hawkins a démenti toute perspective de ce type d’opération. Ceci va à l’encontre des rumeurs publiées précédemment, notamment par certains médias italiens comme Tuttosport, qui évoquaient la possibilité d’un échange pour alléger la charge salariale ou le volet financier. Plusieurs sources précisent aujourd’hui que ce scénario n’est pas à l’ordre du jour.