Mercato OM : On a une idée du montant à récupérer avant le 30 juin !

L’Olympique de Marseille doit rapidement générer des liquidités avant son passage devant la DNCG. Selon les informations de RMC Sport, le club marseillais aurait besoin de récupérer entre 50 et 60 millions d’euros grâce à des ventes lors du mercato estival afin d’équilibrer sa situation financière avant le 30 juin.

Dans un contexte économique toujours tendu pour les clubs français, l’OM se retrouve sous pression à l’approche de l’examen de ses comptes par la DNCG. D’après plusieurs sources citées par RMC Sport, le club phocéen doit impérativement enregistrer des recettes importantes via le mercato estival, avec un objectif estimé entre 50 et 60 millions d’euros.

Un impératif financier (de 50 et 60 millions d’euros) avant le passage devant la DNCG

La difficulté pour Marseille ne réside pas uniquement dans la vente de joueurs, mais aussi dans la structure des transferts modernes. Aujourd’hui, les clubs acheteurs règlent très souvent les indemnités de transfert de manière échelonnée. Une pratique devenue courante en Europe, mais qui complique la lecture immédiate des comptes pour la DNCG.

Ainsi, même en cas de ventes importantes, les montants ne sont pas forcément comptabilisés immédiatement dans le bilan du club. La DNCG doit alors s’appuyer sur les garanties contractuelles fournies par l’Olympique de Marseille concernant les paiements futurs.

Selon RMC Sport, l’entourage de Frank McCourt reconnaît que le propriétaire américain serait contrarié par cette situation financière. L’actionnaire souhaitait voir le club gagner progressivement en autonomie économique et dépendre moins de ses injections personnelles.

La menace de sanctions sportives plane

Toujours selon les mêmes informations, Frank McCourt resterait néanmoins engagé auprès du club et conscient qu’un accompagnement sera nécessaire pour Stéphane Richard, qui découvrirait une situation jugée plus délicate que prévu en interne.

Sans nouvel apport financier de l’actionnaire, le déficit annoncé pourrait pousser la DNCG à prendre des mesures restrictives. Parmi les risques évoqués figurent un encadrement de la masse salariale ou une interdiction de recrutement lors du prochain mercato de l’OM.

Ce contexte pourrait également accélérer une évolution profonde de la stratégie sportive marseillaise. Les futurs dirigeants envisageraient une politique davantage axée sur la rationalisation des dépenses, avec moins de paris financiers sur de jeunes joueurs à forte valorisation potentielle et une dépendance réduite aux revenus de la Ligue des champions.