Mercato OM : « On peut dire que Balerdi est un bon pari ! »

Invité de l’apéro mercato, le journaliste Gaël Biraud pense que le défenseur Leonardo Balerdi peut être une bonne pioche !

Pour le responsable du service des sports du journal La Marseillaise, la récente venue de Leonardo Balerdi est cohérente avec l’état des finances du club. Doté de moyens limités, l’OM vise avant tout des prêts, et des joueurs libres. Et dans ce contexte, la venue de Balerdi peut apporter une bonne plus-value à moindre coût dans l’immédiat…

« C’est cohérent avec ce que le club peut faire «

C’est assez cohérent avec le mercato que nous a vendu la direction. Dans la phase 2 du « champions project » il va falloir des jeunes à fort potentiel. On a Balerdi, qui a très peu joué en Europe et dont on ignore beaucoup de choses. Mais vu les finances du club, vu le départ de Zubizarreta y a 2 mois… On peut dire que c’est un bon pari. Aussi, c’est cohérent aussi avec ce que le club peut faire. On sait que jusqu’à preuve du contraire, on aura pas Cristiano Ronaldo au mercato ! Donc voila, pourquoi pas s’orienter vers ce type de joueurs ! Gaël Biraud – source : Apéro mercato (23/07/2020)

