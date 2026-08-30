Mercato OM : « On va se faire saigner »… l’alerte de Di Meco

Alors que l’Olympique de Marseille doit encore réduire sa masse salariale avant de pouvoir réellement recruter, Éric Di Meco met en garde contre une fin de mercato précipitée. Sur RMC Sport, l’ancien défenseur de l’OM estime qu’il serait dangereux de céder certains cadres à prix réduit simplement pour tenter ensuite quelques coups sur le marché.

« Je préfère que l’effectif reste comme ça »

Pour Éric Di Meco, Marseille ne doit pas sacrifier la qualité de son effectif uniquement pour débloquer des arrivées dans l’urgence.

« Brader des mecs pour tenter un coup sur des recrues… Je ne suis pas convaincu. Je préfère que l’effectif reste comme ça sans arrivées, mais je ne suis pas sûr que ce soit possible. (…) Imaginons qu’on n’arrive pas à vendre, et que l’on garde cette effectif là, et bien moi je ne serai pas inquiet. On aurait Paixao, Aguerd, Kondogbia, Egan Riley, Hojbjerg, Gouiri… »

Le consultant de RMC Sport estime donc que, sur le plan sportif, l’effectif actuel conserve suffisamment de qualité pour être compétitif, même sans renfort supplémentaire.

« On va se faire saigner »

Di Meco s’interroge surtout sur le calendrier imposé à l’OM et sur la possibilité de repousser certaines ventes.

« Après il faut savoir a quel moment il faut que l’argent rentre. Est ce que l’OM peut attendre le mercato d’hiver et réaliser des vente à ce moment là ? Le problème c’est la masse salariale, les mec ne veulent plus partir ils son bien ici. Car si on brade les joueurs lors des derniers jours du mercato on va se faire saigner et on ne pourra plus se retourner pour recruter »

Pour l’ancien Olympien, le véritable danger serait donc double : vendre trop bas dans l’urgence, puis ne plus disposer de suffisamment de temps ou de marge pour remplacer correctement les joueurs partis.

À quelques jours de la fermeture du marché, Di Meco défend ainsi une position claire : si l’OM ne peut pas vendre dans de bonnes conditions, mieux vaut conserver ses cadres que les brader pour recruter dans la précipitation.