Mercato OM : “On va te faire partir ta seule lumière de la saison ?”

Invité dans notre dernière émission du jeudi 11 juin aux côtés de XavOM, Romain a exposé son avis tranché sur la situation de Mason Greenwood. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que leur position est claire et unanime : Mason Greenwood doit rester à l’Olympique de Marseille.

Une décision pour les supporters

Lors de l’émission Football Club de Marseille, diffusée les lundi et jeudi à partir de 17h30 sur notre chaîne YouTube, Romain, fidèle supporter phocéen, a tenu des propos qui résonnent bien au-delà du simple débat tactique. Pour lui, la présence de Mason Greenwood sur la pelouse du Vélodrome dépasse largement la question de la performance sportive : c’est avant tout une question d’émotion, d’attachement, et de fierté pour tout un peuple de supporters.

“Honnêtement, pense aux supporters. La saison dernière, on a été humilié, ta seule lumière, c’est Mason Greenwood...” Des mots forts qui rappellent à quel point la saison écoulée a été douloureuse pour les fans marseillais. Dans ce contexte de déception collective, l’ailier anglais a incarné l’un des rares motifs de satisfaction, voire d’espoir. Le voir partir serait, pour beaucoup, comme éteindre la dernière flamme d’une saison déjà bien sombre.

Le seul indéboulonnable ?

Ces propos font directement écho à la sortie de XavOM, exprimée peu de temps auparavant dans la même émission : “Il n’y a que lui qui est vendable ?” Une question rhétorique chargée de sens, qui pointe du doigt une certaine incohérence dans la gestion du mercato marseillais. Si l’OM cherche à réaliser des ventes cet été, pourquoi cibler systématiquement son élément le plus précieux aux yeux du public ?

Cette convergence de points de vue entre Romain et XavOM n’est pas anodine. Elle reflète un sentiment largement partagé dans la communauté des supporters : Mason Greenwood n’est pas un joueur comme les autres à Marseille. Il est devenu, en l’espace d’une saison, l’un des rares éléments capables de soulever le Vélodrome, de faire oublier les contre-performances et de maintenir vivante la flamme de l’enthousiasme.

Un message fort à envoyer

Voir Mason Greenwood rester à l’OM cet été serait donc perçu, bien au-delà du recrutement, comme un signal fort envoyé par la direction à ses supporters : celui d’une ambition préservée, d’un projet sportif qui ne se construit pas en bradant ses meilleurs atouts. Pour Romain, XavOM, et tant d’autres fans phocéens, le conserver ne serait pas seulement un choix sportif judicieux ce serait un acte de respect envers une base de supporters qui a souffert et qui a besoin, plus que jamais, de raisons d’y croire.

Le dossier de l’ailier anglais est un sujet sensible tant sur le plan financier car il est l’un des olympiens les plus cotés sur le marché mais aussi sur le plan affectif, lui qui a été directement adopté par le public marseillais.

Paul Laffisse