Mercato OM : “O’Riley, une top recrue… un type de joueur qui nous manquait”

Voici un extrait de l’émission DFM a tenté l’exercice de la “tier list des recrues” à l’OM — c’est-à-dire un classement des recrues selon leur performance sur le mois de septembre en catégories (tiers) allant du goat au flop ! Matt O’Riley n’était pas loin d’être placé dans la plus haute catégorie, il est finalement juste en dessous dans la catégorie “top recrue”.

” C’est vraiment un Top Joueur” #MercatOM

O’Riley un joueur plein de talent et qui travaille dans l’ombre !

