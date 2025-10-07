Info Chrono
Accueil / OM Actualités / Mercato OM : “O’Riley, une top recrue… un type de joueur qui nous manquait”
OM Actualités

Mercato OM : “O’Riley, une top recrue… un type de joueur qui nous manquait”

Voici un extrait de l’émission DFM a tenté l’exercice de la “tier list des recrues” à l’OM — c’est-à-dire un classement des recrues selon leur performance sur le mois de septembre en catégories (tiers) allant du goat au flop ! Matt O’Riley n’était pas loin d’être placé dans la plus haute catégorie, il est finalement juste en dessous dans la catégorie “top recrue”.

 

 

O’Riley un joueur plein de talent et qui travaille dans l’ombre !

 

Pour revoir l’intégralité de cette émission, avec un retour sur le dernier weekend, le calendrier et donc la tier list des recrues !

