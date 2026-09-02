Mercato OM : Ounahi au Panathinaïkos, un jolie chèque pour Marseille

L’Olympique de Marseille devrait récupérer une somme importante grâce au futur transfert d’Azzedine Ounahi. Selon RMC Sport, le club phocéen avait négocié une clause lui permettant de toucher 30 % de la plus-value réalisée lors d’une revente du milieu marocain. Son passage de Gérone au Panathinaïkos devrait ainsi rapporter presque 6 millions d’euros à l’OM.





Une obligation d’achat à 25 M€

Le Panathinaïkos va accueillir Azzedine Ounahi dans le cadre d’un prêt assorti d’une obligation d’achat fixée à 25 millions d’euros, qui doit être activée en juin prochain.

Or, lorsque l’OM avait transféré le Marocain à Gérone pour 6 millions d’euros, Marseille avait conservé 30 % sur une future plus-value.

La différence entre les deux opérations s’élève donc à 19 millions d’euros.

🚨L’OM avait inclus un pourcentage de 30% de la plus-value pour Ounahi et va donc toucher plusieurs millions l’été prochain grâce à son transfert au Panathinaïkos.https://t.co/zE7FjhrYZf pic.twitter.com/0q4eMVQ8d0 — RMC Sport (@RMCsport) September 1, 2026

Près de 6 M€ pour l’OM

Sur cette base, l’OM devrait percevoir environ 5,7 millions d’euros, soit quasiment 6 millions, l’été prochain.

Une rentrée financière importante dans le contexte économique actuel du club.

Comme pour Iliman Ndiaye ou Jonathan Rowe, les clauses négociées lors des départs d’anciens joueurs pourraient donc encore permettre à Marseille de récupérer plusieurs millions sans effectuer de nouvelle vente.