PUBLICITÉ
Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / Mercato OM : Ounahi au Panathinaïkos, un jolie chèque pour Marseille
OM Actualités

Mercato OM : Ounahi au Panathinaïkos, un jolie chèque pour Marseille

Par La rédaction FCM - Publié le - Mis à jour le

L’Olympique de Marseille devrait récupérer une somme importante grâce au futur transfert d’Azzedine Ounahi. Selon RMC Sport, le club phocéen avait négocié une clause lui permettant de toucher 30 % de la plus-value réalisée lors d’une revente du milieu marocain. Son passage de Gérone au Panathinaïkos devrait ainsi rapporter presque 6 millions d’euros à l’OM.


Une obligation d’achat à 25 M€

Le Panathinaïkos va accueillir Azzedine Ounahi dans le cadre d’un prêt assorti d’une obligation d’achat fixée à 25 millions d’euros, qui doit être activée en juin prochain.

Or, lorsque l’OM avait transféré le Marocain à Gérone pour 6 millions d’euros, Marseille avait conservé 30 % sur une future plus-value.

La différence entre les deux opérations s’élève donc à 19 millions d’euros.

Près de 6 M€ pour l’OM

Sur cette base, l’OM devrait percevoir environ 5,7 millions d’euros, soit quasiment 6 millions, l’été prochain.

Une rentrée financière importante dans le contexte économique actuel du club.

Comme pour Iliman Ndiaye ou Jonathan Rowe, les clauses négociées lors des départs d’anciens joueurs pourraient donc encore permettre à Marseille de récupérer plusieurs millions sans effectuer de nouvelle vente.

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2026 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823