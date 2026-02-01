Mercato OM : Pablo Longoria explique les départs de jeunes talents Vaz et Bakola !

Interrogé samedi au micro de beIN Sports, Pablo Longoria a pris la parole sur la politique de l’Olympique de Marseille concernant les départs de jeunes talents. Le président olympien a notamment évoqué les situations de Vaz, parti à l’AS Roma, et de Bakola, annoncé à Sassuolo, en assumant des choix dictés par la réalité économique et contractuelle du club.

Longoria justifie une politique de valorisation assumée

Face aux interrogations sur la capacité de l’OM à conserver ses meilleurs jeunes éléments, Pablo Longoria a livré une analyse transparente. Le dirigeant marseillais a rappelé le travail de fond engagé par le club autour de la détection, de la formation et de la valorisation de profils à fort potentiel, un axe longtemps peu exploité à Marseille.

« Il faut toujours chercher la réalité. Le travail collectif du club, c’est d’aller chercher ces joueurs, de les faire progresser, de les valoriser. Ça faisait longtemps que l’Olympique de Marseille n’avait pas valorisé ce type de profils », a déclaré Pablo Longoria sur beIN Sports. Une prise de parole qui s’inscrit dans un contexte de mercato marqué par des mouvements précoces concernant de jeunes joueurs formés ou accompagnés par le club.

Contraintes contractuelles et choix de gestion

Le président olympien a également insisté sur les limites structurelles auxquelles l’OM est confronté. Si la volonté de conserver ces joueurs existe, certaines situations rendent les décisions inévitables. Vaz, récemment transféré à l’AS Roma, et Bakola, dont le départ vers Sassuolo est annoncé, illustrent ces cas complexes.



« En même temps, j’aimerais les garder. Mais il y a des situations contractuelles et salariales. Comment tu gères sans prolongation, avec certains salaires ? C’est une réalité. Je parle très ouvertement. Ce sont des choix de gestion », a poursuivi Pablo Longoria.

À travers cette déclaration, le président de l’Olympique de Marseille assume une ligne claire : développer des talents, les exposer au haut niveau, tout en composant avec les impératifs économiques du football moderne et de la Ligue 1. Une stratégie qui continue de susciter le débat, mais que la direction olympienne revendique pleinement.