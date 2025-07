Mercato OM : Paixao ✅ ! Neymar non❌Le onze se dessine ! Rumeurs Mykhavko & Bouabré…

Voici le replay du dernier Live Mercato OM. On a fait un point sur les infos et rumeur mercato de l’OM. Côté départs, les dossiers Koné, Moumbagna, Lirola… mais aussi l’arrivée de Paixao, celle d’Auba et les autres rumeurs mercato !

Paixao et Auba arrivent, Neymar c’est bidon !