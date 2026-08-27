Mercato OM : Paixao au cœur d’un bras de fer entre McCourt et le duo Lorenzi-Genesio

Igor Paixao cristallise les tensions de cette fin de mercato à l’Olympique de Marseille. Alors que Sunderland pousse pour recruter le Brésilien et que Frank McCourt serait favorable à une vente, Grégory Lorenzi et Bruno Genesio feraient au contraire tout pour conserver leur principal atout offensif.







McCourt pousse pour une vente, Genesio veut garder Paixao

À cinq jours de la fermeture du mercato, le dossier Igor Paixao est devenu central à l’OM.

Auteur d’un excellent été et désormais considéré comme l’un des principaux leaders offensifs après le départ de Mason Greenwood, le Brésilien intéresse fortement Sunderland.

Un accord sur les conditions personnelles a été annoncé entre le joueur et le club anglais, mais l’OM nuance l’idée d’un transfert imminent.

Selon les informations relayées, Paixao souhaiterait rester à Marseille, tandis que Bruno Genesio et Grégory Lorenzi poussent pour le conserver au moins une saison supplémentaire.

À l’inverse, Frank McCourt insisterait pour une vente, dans un contexte financier toujours extrêmement contraignant pour le club.

L’OM doit toujours réduire sa masse salariale

Le problème reste le même depuis le début de l’été : Marseille doit encore dégraisser avant de pouvoir véritablement recruter.

Les départs envisagés de Pierre-Emile Højbjerg et Nayef Aguerd auraient permis de réaliser d’importantes économies, mais ces opérations n’ont finalement pas abouti. D’autres joueurs disposant de salaires élevés, comme Neal Maupay ou Amine Harit, restent difficiles à transférer.

Dans ces conditions, vendre Paixao représenterait une solution financière importante, mais également un risque sportif majeur pour Genesio.

Autre élément susceptible de compliquer le dossier : la présence de Unique Sports Group dans les discussions autour du transfert.

À ce stade, Sunderland continue donc de pousser, mais aucun accord entre les deux clubs n’est annoncé. L’avenir de Paixao pourrait symboliser jusqu’au bout le dilemme de l’OM : vendre pour assainir ses finances ou préserver l’un de ses meilleurs joueurs pour rester compétitif.