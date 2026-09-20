Mercato OM : Paixao / Genesio… tout s’est joué à dix minutes ?

Igor Paixao est finalement resté à l’OM cet été, mais son départ aurait été beaucoup plus proche qu’imaginé. Selon le JDD, un transfert de l’attaquant brésilien à Sunderland pour 30 millions d’euros aurait été à seulement quelques minutes d’être finalisé. Une vente qui aurait même pu provoquer le départ de Bruno Genesio.

Paixao à dix minutes d’un transfert à Sunderland ?

Le mercato estival de l’OM aurait pu connaître un dernier énorme bouleversement. Selon les informations du JDD, Igor Paixao était tout proche de rejoindre Sunderland pour environ 30 M€. Le quotidien affirme que l’opération aurait été à « dix minutes près » de se conclure.

Il aurait fallu l’intervention de Stéphane Richard et Grégory Lorenzi pour convaincre l’entourage de Frank McCourt de finalement renoncer à cette vente.

Une décision forte dans un été déjà marqué par de nombreux départs et aucune arrivée.

Genesio aurait pu démissionner

Le plus spectaculaire concerne toutefois Bruno Genesio. Selon une source citée par le JDD, la vente de Paixao aurait pu provoquer une réaction radicale de l’entraîneur marseillais :

« S’il avait été transféré, Genesio aurait sans doute démissionné. »

Le technicien avait déjà publiquement exprimé son souhait de conserver ses meilleurs joueurs malgré les contraintes financières imposées au club.

Cette information illustre surtout les tensions qui ont accompagné la fin du mercato marseillais. Entre les impératifs financiers de la direction et les besoins sportifs de Genesio, l’OM aurait été tout proche d’un véritable point de rupture.

Paixao est finalement resté à Marseille, mais cet épisode montre à quel point l’équilibre entre économies et ambitions sportives demeure fragile.